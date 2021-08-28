الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع 10 لاعبين من تشيلسي (فيديو)
تعادل نادي ليفربول مع ضيفه تشيلسي بنتيجة 1-1، اليوم السبت، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان تشيلسي سباقا لافتتاح باب التسجيل عن طريق مهاجمه الألماني كاي هافيرتز، بضربة رأسية رائعة، في الدقيقة 22، قبل أن يعدل صلاح النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 45.
هدف تشيلسي الأول جميييل من هافيرتز😍👏🏼— دحيّم 🇸🇦 (@i_dh18) August 28, 2021
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#ليفربول 1 × 1 #تشيلسي | هدف #محمد_صلاح#ليفربول_تشلسيpic.twitter.com/Q3BpOx9RnU— اهداف المباريات 🇪🇬⚽ (@GoldsLeague) August 28, 2021
هدف #محمد_صلاح 🔥🔴#ليفربول_تشلسي— Safwat Abd Elhalim (@safawetoo) August 28, 2021
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وأكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45، بعد طرد ظهيره الأيمن رييس جاميس.
وبهذه النتيجة رفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليتقاسما مؤقتا صدارة الدوري الإنجليزي.
المصدر: RT
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