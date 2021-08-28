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الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع 10 لاعبين من تشيلسي (فيديو)

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع 10 لاعبين من تشيلسي (فيديو)
Reuters
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تعادل نادي ليفربول مع ضيفه تشيلسي بنتيجة 1-1، اليوم السبت، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي سباقا لافتتاح باب التسجيل عن طريق مهاجمه الألماني كاي هافيرتز، بضربة رأسية رائعة، في الدقيقة 22، قبل أن يعدل صلاح النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وأكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45، بعد طرد ظهيره الأيمن رييس جاميس.

وبهذه النتيجة رفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليتقاسما مؤقتا صدارة الدوري الإنجليزي.

المصدر: RT

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