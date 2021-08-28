روسيا تهزم سويسرا وتبلغ نهائي مونديال كرة القدم الشاطئية

تأهل المنتخب الروسي إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقامة على أرضه، بفوزه على نظيره السويسري بركلات الترجيح، اليوم السبت.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 5-5، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للفريق الروسي 5-4.

وسيلعب المنتخب الروسي في النهائي مع الفائز في مباراة الدور نصف النهائي الثاني، التي ستجمع بين السنغال واليابان.

يذكر أن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021، انطلقت في العاصمة موسكو في 21 من الشهر الجاري وتختتم غدا الأحد.

المصدر: championat.com