التشكيلة الأساسية لموقعة ليفربول وتشيلسي
Reuters
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يستضيف ليفربول نادي تشيلسي اليوم السبت في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت غرينيتش.
ويدخل الفريقان إلى المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد حصولهما على العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث
فاز ليفربول في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بنتيجة 3-0، وفي الثانية على بيرنلي بنتيجة 2-0، فيما تغلب تشيلسي على كريستال بالاس وأرسنال بذات النتيجة 2-0.
وفيما يلي تشكيلة الفريقين:
ليفربول
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 28, 2021
The Reds to take on @ChelseaFC 👊 #LIVCHE
تشيلسي
Team news is in! 📝#LIVCHE | @ParimatchGlobalpic.twitter.com/VasqJ1rMlp— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2021
المصدر: RT
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