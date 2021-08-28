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التشكيلة الأساسية لموقعة ليفربول وتشيلسي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لموقعة ليفربول وتشيلسي
Reuters
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يستضيف ليفربول نادي تشيلسي اليوم السبت في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت غرينيتش.

ويدخل الفريقان إلى المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد حصولهما على العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث
فاز ليفربول في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بنتيجة 3-0، وفي الثانية على بيرنلي بنتيجة 2-0، فيما تغلب تشيلسي على كريستال بالاس وأرسنال بذات النتيجة 2-0.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين:

ليفربول

تشيلسي

المصدر: RT

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