التشكيلة الأساسية لموقعة ليفربول وتشيلسي

يستضيف ليفربول نادي تشيلسي اليوم السبت في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت غرينيتش.

ويدخل الفريقان إلى المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد حصولهما على العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث

فاز ليفربول في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بنتيجة 3-0، وفي الثانية على بيرنلي بنتيجة 2-0، فيما تغلب تشيلسي على كريستال بالاس وأرسنال بذات النتيجة 2-0.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين:

ليفربول

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



The Reds to take on @ChelseaFC 👊 #LIVCHE — Liverpool FC (@LFC) August 28, 2021

تشيلسي

المصدر: RT