الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول وتشيلسي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت، إلى ملعب "أنفيلد"، الذي سيكون مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه تشيلسي، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت غرينيتش.

ويدخل الفريقان إلى المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد حصولهما على العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث

فاز ليفربول في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بنتيجة 3-0، وفي الثانية على بيرنلي بنتيجة 2-0، فيما تغلب تشيلسي على كريستال بالاس وأرسنال بذات النتيجة 2-0.

ويتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

ليفربول 4-3-3

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - آرنولد

في خط الوسط: كيتا - فابينيو - هندرسون

في خط الهجوم: ماني - جوتا - صلاح

تشيلسي 3 -5-2 (5-3-2)

في حراسة المرمى: ميندي

في خط الدفاع: روديغر - كريستينس - أزبيليكويتا

في خط الوسط: ألونسو - جورجينيو - كوفاسيتش – جيمس، ماونت

في خط الهجوم: هافيرتز - لوكاكو

المصدر: RT