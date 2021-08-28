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قصة جميلة.. صفقة انتقال لاعب لروما تكشف مصير طفلة مفقودة !

الرياضة

قصة جميلة.. صفقة انتقال لاعب لروما تكشف مصير طفلة مفقودة !
twitter @ASRomaEN
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ساهم فيديو الإعلان عن صفقة اللاعب الأوزبيكي إلدور تشومورودف إلى نادي روما الإيطالي في العثور على طفلة بولندية مفقودة بحسبما أفاد نادي العاصمة الإيطالية على حسابه الرسمي في "تويتر".

واعتاد الجيلاروسي روما وبمبادرة خاصة على وضع الأطفال والأشخاص المفقودين كنوع من الإعلان للوصول إلى أكبر شريحة من المتابعين وهو ما يساهم بكشف مصيرهم وأماكن تواجدهم.

وفي التفاصيل التي تناولتها صفحات رابطة مشجعي النادي الإيطالي، فإن عدة أشخاص في قرية بولندية تعرفوا على صورة الطفلة في الفيديو وتم التواصل مع أرقام الهواتف -وهي لمؤسسات تعنى بالبحث عن المفقودين- يضيفها روما لفيديوهاته وتم كشف مصير طفلة مفقودة في بولندا منذ 3 أشهر.

ويقول روما إن هذه الطفلة هي الـ12 الذين ساعد النادي بشكل غير مباشر في معرفة مصيرهم والتوصل إليهم.

المصدر: RT

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