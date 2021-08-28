المانشافت الألماني يستدعي لاعبا سوريا لتمثيل منتخبه.. لن يلعب بعدها مع نسور قاسيون!
استدعى المدير الفني للمانشافت الألماني هاسني فليك اللاعب السوري الأصل ونجم بوروسيا دورتموند محمود داهود لتمثيل بطل العالم 4 مرات في فترة التصفيات القادمة المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسيلعب المانشافت في سبتمبر أمام كل من ليختنشتاين وأرمينيا وآيسلندا وستكون المرة الأولى التي يشارك فيها داهود كلاعب أساسي.
وداهود ابن مدينة عامودا السورية في ريف الحسكة، هاجر مع أهله إلى ألمانيا، وكان من الممكن أن يشارك بقميص المنتخب السوري ولكن مشاركته الألمانية الرسمية ستحرم نسور قاسيون من أحد أهم التدعيمات التي كانت من الممكن أن تساعد كثيرا في رحلة التأهل لمونديال قطر.
INTERNATIONAL CALL-UP 📞— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 27, 2021
They're back! 🇩🇪 pic.twitter.com/4bhidpar7j
وسبق لداهود أن لعب مباريات ودية مع المانشافت ولكن في حال لعبه المباراة الرسمية الأولى، فلن يكون بمقدوره بعدها تمثيل منتخب بلده الأم.
المصدر: وكالات
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