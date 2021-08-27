تصفيات مونديال 2022.. رويس يعود إلى ألمانيا في أول تشكيلة لفليك

أعاد المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا هانزي فليك المهاجم ماركو رويس إلى أول تشكيلة لـ"المانشافت" تحت إشرافه، للمباريات المرتقبة في سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

واستدعى فليك الذي قاد بايرن ميونيخ إلى الثلاثية في موسم 2019-2020، ثمانية لاعبين من الفريق البافاري الذي تركه نهاية الموسم الماضي للإشراف على "المانشافت".

كما أعاد مهاجم بوروسيا دورتموند رويس لتشكيلة المنتخب مجددا، بعد أن غاب عن بطولة كأس أوروبا الأخيرة بسبب سلسلة من الإصابات.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في مجموعتها في تصفيات كأس العالم بانتصارين وخسارة، بفارق ثلاث نقاط عن أرمينيا المتصدرة، بعد هزيمة صادمة أمام مقدونيا الشمالية في مارس الفائت.

وتحل ألمانيا ضيفة على ليشتينشتاين في الثاني من سبتمبر المقبل، قبل أن تستضيف أرمينيا بعد ثلاثة أيام لتسافر بعدها الى إيسلندا في الثامن من الشهر ذاته.

وهذه قائمة ألمانيا للمباريات المقبلة:

- حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)، برند لينو (أرسنال الإنكليزي)

- الدفاع: ريدل باكو (فولفسبورغ)، روبن غوزنس (أتالانتا الإيطالي)، تيلو كيهرر (باريس سان جرمان الفرنسي)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، دافيد راوم (هوفنهايم)، أنتونيو روديغر (تشيلسي الإنجليزي)، نيكو سكلوتيربيرك (فرايبورغ)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ).

- الوسط: محمود داهود (بوروسيا دورتموند)، يوزوا كيميش وليون غوريتسكا وجمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، يوناس هوفمان وفلوريان نويهاوس (بوروسيا مونشنغلادباخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

- الهجوم: سيرج غنابري ولوروا سانيه وتوماس مولر (بايرن ميونيخ)، كريم أديمي (ريد بول سالزبورغ النمساوي)، كاي هافيرتس وتيمو فيرنر (تشيلسي الإنجليزي)، ماركو رويس (بوروسيا دورتموند).

المصدر: أ ف ب