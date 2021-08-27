لماذا لن يتمكن رونالدو من حمل رقم 7 في مانشستر حتى لو تنازل عنه كافاني؟

بعد 12 عاما من رحيله يعود كريستيانو رونالدو إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الذي انطلق منه إلى العالمية، بعد أن أعلن الأخير اليوم توصله لاتفاق لضم المهاجم الفتاك من يوفنتوس.

وذكر موقع "manchestereveningnews"، أن رونالدو لن يتمكن من ارتداء قميصه المفضل رقم 7، عندما يعود إلى يونايتد، على الأقل في موسمه الأول.

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وأوضح الموقع، أن الرقم 7 مخصص حاليا لمهاجم "الشياطين الحمر"، الأوروغوياني إدينسون كافاني، ولأن موسم الدوري الإنجليزي قد بدأ بالفعل، فإن كافاني، حتى ولو أراد التنازل عن قميصه للنجم البرتغالي، فلن يستطيع، لأن ذلك يتعارض مع القواعد.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي على أن "قبل بدء كل موسم، يجب على كل فريق تخصيص رقم قميص مختلف لكل لاعب.. ويحتفظ كل لاعب برقم قميصه طوال الموسم".

وقالت صحيفة "ستاندرد" البريطانية، إن مشكلة رونالدو مع القميص رقم 7 يمكن أن تحل إذا انتهى الأمر بكافاني إلى مغادرة يونايتد، أو إذا أعطى الدوري الإنجليزي الممتاز إعفاء خاصا لمانشستر بمنح الرقم 7 للنجم البرتغالي.

ولكن إذا اضطر رونالدو إلى الاستغناء عن القميص رقم 7، فيمكنه حاليا أخذ الأرقام التالية: 12، 15، 24، 30، 31، 33.

المصدر: وكالات