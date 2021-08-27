سباح قرغيزي يحقق رقما قياسيا في سابعة أعمق بحيرة بالعالم

أكمل السباح القرغيزي فلاديسلاف شوليكو اليوم الجمعة السباحة طولا عبر بحيرة إيسيك كول في قرغيزستان، ليحطم رقما قياسيا بعدما قطع مسافة 180 كيلومترا في 6 أيام.

ووفقا للوكالة الدولية لشؤون الشباب والثقافة البدنية والرياضة، فقد سجل شوليكو رقما قياسيا عالميا.

وقال شوليكو بعد تحقيق هذا الإنجاز، إنه يشعر بالارتياح.

ويبلغ شوليكو 21 عاما، وهو أستاذ السباحة، وسبق له المشاركة في العديد من البطولات الدولية.

ويبلغ طول بحيرة إيسيك كول 182 كيلومترا وعرضها 58 كيلومترا، ويصل عمقها إلى 702 متر.

وهي سابعة أعمق بحيرة في العالم، وعاشرة أكبر بحيرة في العالم من حيث الحجم، وثانية أكبر بحيرة مالحة بعد بحر قزوين.

المصدر: وكالات