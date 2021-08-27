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رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد نجمه البرازيلي كاسيميرو

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد نجمه البرازيلي كاسيميرو
Reuters
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد عقد لاعب خط وسطه البرازيلي كاسيميرو ثلاثة أعوام إضافية.

ويستمر كاسيميرو بموجب العقد الجديد ضمن صفوف الريال حتى يونيو 2025، علما بأن عقد اللاعب كان من المنتظر أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأصبح كاسيميرو (29 عاما)، أحدث لاعب يمدد عقده مع الريال بعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ولاعب الوسط الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي اللذين مددا عقدهما مع النادي في الأسبوع الماضي.

وشارك كاسيميرو في 288 مباراة منذ انضمامه للريال قادما من ساو باولو البرازيلي في يناير 2013 على سبيل الإعارة أولا، قبل الانتقال بشكل نهائي.

وخلال مسيرته مع الريال، سجل كاسيميرو 30 هدفا للفريق، وساهم في تتويجه بعدة ألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ولقب كأس العالم للأندية ثلاث مرات، إضافة للقبين في الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات

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