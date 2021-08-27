بعد انسحاب مانشستر سيتي.. فريق جديد يدخل على الخط للتعاقد مع رونالدو

دخل مانشستر يونايتد، بقوة على خط ضم لاعبه السابق كريستيانو رونالدو، الذي لا يريد استكمال الموسم الحالي مع يوفنتوس.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في الصيف المقبل، لكن اللاعب يصر على الرحيل الآن، وزعمت العديد من التقارير في وقت سابق أنه قريب من التوقيع لمانشستر سيتي، قبل أن يؤكد الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن "الدون" لن ينضم إلى "السيتي" هذا الصيف.

Manchester City have decided to LEAVE negotiations for Cristiano Ronaldo. He’s NOT joining Manchester City - club position has been so clear in the last minutes. 🚫🔵 #MCFC#Ronaldo



Important to clarify: personal terms have never been agreed, same for fee for Juventus. ❌ pic.twitter.com/lEE5A6XSKY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

وأكد موقع "غول" العالمي نقلا عن مصادره الخاصة، اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات رونالدو، حيث قد يخطف "الشياطين الحمر" الصفقة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي الذي ينتهي في الـ31 من الشهر الجاري.

إقرأ المزيد

وهو ما ألمح له مدرب مانشستر يونايتد، جونار سولشاير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قبل مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب النرويجي: "رونالدو أسطورة للنادي وهو اللاعب الأعظم في التاريخ".

وأضاف: "هو شخص رائع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لذلك دعونا نرى ما سيحدث، أي شخص عمل معه يمتلك ذكرى طيبة له".

وتابع: "نحن دائما على تواصل مستمر مع رونالدو، (البرتغالي) برونو فيرنانديش (نجم مانشستر يونايتد) يتحدث معه ويعرفه جيدا، لو قرر الرحيل عن يوفنتوس فهو يعرف أننا هنا".

وتأتي هذه الأنباء لتشعل الأمور خلال الأيام القليلة القادمة، بوجود منافسة على خطف اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ولعب رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتوج معه بعدة ألقاب محلية وقارية.

المصدر: goal.com + وكالات