زياش يرد بشكل ساخر على استبعاده من قائمة المنتخب المغربي (صورة)

خلت قائمة المنتخب المغربي التي أعلنها الاتحاد المغربي أمس الخميس، استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2022، من اسم نجم تشيلسي، حكيم زياش، وهو ما تفاعل معه الأخير بشكل ساخر.

ومباشرة بعد الإعلان عن قائمة "أسود الأطلس"، نشر زياش تدوينة عبر خاصية "الستوري" في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تتضمن رمز "وجه ضاحك".

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تدوينة زياش، جاءت ردا على قرار استبعاده من قبل مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش.

ويفتتح "أسود الأطلس" مشوارهم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، بمواجهة السودان يوم الخميس المقبل، على أن يلعبوا ضد غينيا بعدها بأربعة أيام في الجولة الثانية.

وتضم مجموعة المغرب في التصفيات الإفريقية، منتخبا رابعا وهو غينيا بيساو، وستتواجه المنتخبات الأربعة فيما بينها ذهابا وإياب، على يتأهل متصدر المجموعة إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

المصدر: RT