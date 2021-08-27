 
مباشر

قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم

الرياضة

قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5hk

سحبت اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول التركية قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

المجموعة الأولى: أولمبيك ليون ورينجرز وسبارتا براغ وبروندبي.

المجموعة الثانية: موناكو وأيندهوفن وريال سوسيداد وستورم جراتز.

إقرأ المزيد
قرعة دوري الأبطال تسفر عن مواجهات ثأرية.. خاصة لبرشلونة وباريس سان جيرمان
قرعة دوري الأبطال تسفر عن مواجهات ثأرية.. خاصة لبرشلونة وباريس سان جيرمان

المجموعة الثالثة: نابولي وليستر سيتي وسبارتاك موسكو وليجيا وراسو.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس وإينتراخت فرانكفورت وفناربخشه ورويال أنتويرب.

المجموعة الخامسة: لاتسيو ولوكوموتيف موسكو وأولمبيك مرسيليا وغلطة سراي.

المجموعة السادسة: براغا ورد ستار بلغراد ولودوجوريتس وميتيلاند.

المجموعة السابعة: باير ليفركوزن وسيلتيك وريال بيتيس وفرنكفاروش.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب وجنك ووست هام يونايتد ورابيد فيينا.

وتبدأ المباريات في 16 سبتمبر المقبل.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا