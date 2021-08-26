بعد صلاح والنني.. ميدو يكشف عن غياب نجم ثالث عن منتخب مصر

وجه النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو النار على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب عدم إرسال لاعبي أندية "البريميرليغ" إلى منتخباتهم خلال الأجندة الدولية.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "رابطة الدوري الإنجليزي تستغل مرض وفيروس كورونا أسوء استغلال برفضها ارسال اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية، ويجب تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الأمر لأنه موضوع شائك".

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وأكد ميدو أن محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط أرسنال، لن يشاركا في مباراة منتخب "الفراعنة" ضد أنغولا، وأيضا أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، بسبب القواعد التي تضعها السعودية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين مهمتين أمام كل من أنغولا والغابون والمقرر إقامتهما يومي (1 و5) سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقررة إقامتها في قطر شتاء.

المصدر: وكالات