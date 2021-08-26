شاهد ابن ميسي يستعرض مهاراته.. هل سيحمل الكرة الذهبية عام 2037؟

من جديد خطف ماتيو "ابن ميسي" الأوسط الأنظار من خلال تلاعبه بالكرة بمهارة تكشف عن موهبة كروية قادمة.

ومن خلال مقطع فيديو قصير نشرته أنتونيلا زوجة ميسي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

أثار ماتيو "ابن ميسي" البالغ 6 سنوات الإعجاب وإشادات متابعي حساب أنتونيلا الذي تحظى خلاله بـ 17,2 مليون مشجع.

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في وقت ركز البعض على أنه ميسي المستقبل، وتساءل البعض إن كان سيمشي على خطى والده ويسعى لنيل الكرة الذهبية في عام 2037.

ويملك ميسي 3 أبناء أكبرهم تياغو والأوسط ماتيو والأصغر شيرو.

المصدر:instagram/antonelaroccuzzo