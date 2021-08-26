شاهد.. إطلاق ساعة العد التنازلي لبطولة العالم لكرة الطائرة 2022 في 10 مدن روسية

شهدت 10 مدن روسية مراسم إطلاق ساعة العد التنازلي لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة 2022.

وبدأ العد التنازلي قبل عام على انطلاق البطولة التي ستقام في الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 2022، في المدن العشر ظهيرة الخميس عند الساعة 12، وهي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، ياروسلافل، قازان، أوفا، إيكاترينبرغ، كيميروفو، نوفوسيبيرسك، وكراسنويارسك.

🇷🇺📹В 10 российских городах ровно в 12.00 одновременно дан обратный отсчет до Чемпионата мира по волейболу 2022 года.



Часы запустили в Москве, Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Кемерово, Новосибирске, Красноярске. pic.twitter.com/aspI2B3CIs — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) August 26, 2021

وحضر حفل إطلاق الساعة في ساحة مانيجنايا بالقرب من الكرملين في وسط موسكو رئيس اتحاد الكرة الطائرة ونائب عمدة موسكو والمدير العام للمنتخب الروسي بالكرة الطائرة، إضافة للبطل الأولمبي لعام 2012 وأسطورة روسيا بالكرة الطائرة سيرغيه تيتيوخين.

وكجزء من الاحتفالات بالفعالية، ستشارك جميع المدن المستضيفة للبطولة في "أطول" مباراة للكرة الطائرة.

وستبدأ اللعبة في مدينة كراسنويارسك، وسيشارك فيها النجوم والمحاربون القدامى وفرق الهواة من جميع المدن.

المصدر: وكالة "ريا نوفستي"