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شاهد.. إطلاق ساعة العد التنازلي لبطولة العالم لكرة الطائرة 2022 في 10 مدن روسية

الرياضة

شاهد.. إطلاق ساعة العد التنازلي لبطولة العالم لكرة الطائرة 2022 في 10 مدن روسية
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شهدت 10 مدن روسية مراسم إطلاق ساعة العد التنازلي لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة 2022.

وبدأ العد التنازلي قبل عام على انطلاق البطولة التي ستقام في الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 2022، في المدن العشر ظهيرة الخميس عند الساعة 12، وهي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، ياروسلافل، قازان، أوفا، إيكاترينبرغ، كيميروفو، نوفوسيبيرسك، وكراسنويارسك.

وحضر حفل إطلاق الساعة في ساحة مانيجنايا بالقرب من الكرملين في وسط موسكو رئيس اتحاد الكرة الطائرة ونائب عمدة موسكو والمدير العام للمنتخب الروسي بالكرة الطائرة، إضافة للبطل الأولمبي لعام 2012 وأسطورة روسيا بالكرة الطائرة سيرغيه تيتيوخين.

وكجزء من الاحتفالات بالفعالية، ستشارك جميع المدن المستضيفة للبطولة في "أطول" مباراة للكرة الطائرة.

وستبدأ اللعبة في مدينة كراسنويارسك، وسيشارك فيها النجوم والمحاربون القدامى وفرق الهواة من جميع المدن.

المصدر: وكالة "ريا نوفستي"

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