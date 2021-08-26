تعرف على تصنيف الفرق في قرعة دوري أبطال أوروبا

تنطلق مساء اليوم الخميس عند الساعة 6 بتوقيت موسكو، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

وانتهت مباريات الملحق أمس الأربعاء، لتكتمل عدد الفرق في دور المجموعات إلى 32 من 14 دولة، يتم تقسيمها على 8 مجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، بينما الثالث يذهب إلى الدوري الأوروبي.

وستلعب مباريات دور المجموعات على 6 جولات بنظام الذهاب والإياب بين الـ4 فرق في المجموعة الواحدة على ألا يجتمع فريقان من نفس البلد في مجموعة واحدة، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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وتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور المجموعات من خلال التصنيفات التالية:

التنصيف الأول:

تشيلسي، فياريال، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، إنتر ميلان، سبورتنغ لشبونة وليل.

التصنيف الثاني:

ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إشبيلية وبوروسيا دورتموند.

التصنيف الثالث:

بورتو، أياكس، لايبزيغ، أتالانتا، زينيت سان بطرسبورغ، شاختار دونستيك، سالزبورغ، بنفيكا.

التصنيف الرابع:

بشكتاش، دينامو كييف، كلوب بروغ، يونغ بويز، أي سي ميلان، مالمو، فولفسبورغ، شريف تيراسبول.

وينطلق دور المجموعات بداية من 14 سبتمبر، وينتهي في 8 ديسمبر.

يذكر أن تشيلسي فاز بآخر نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي 1-0 في مايو الماضي.

المصدر: RT