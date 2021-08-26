حسم أمر مشاركة السومة مع منتخب سوريا في مواجهة إيران

تأكد غياب النجم عمر السومة عن منتخب سوريا عن اللقاء المرتقب ضد إيران في الثاني من الشهر المقبل، ضمن منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.

وأصيب السومة خلال مباراة فريقه أهلي جدة ضد الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين ضد الحزم، الخميس الماضي، مما يستدعي فترة علاج تمتد لـ14 يوما.



وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي، مساء الأربعاء: "بعد تواصل اللاعب عمر السومة مع طبيب منتخبنا الدكتور أحمد كنجو تأكد غيابه عن مواجهة إيران مبدئيا بسبب إصابته بتمزق عضلي".

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وأضاف البيان أنه تقرر عودة لاعبي المنتخبن شادي الحموي وخالد المبيض إلى سوريا وذلك بعد تشخيص إصابتيهما التي تعرضا لها في الدوري وتبين أنهما يحتاجان لفترة من الراحة ولن يستطيعا المشاركة في مباراتي إيران والإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهل لمونديال قطر 2022.

ويخوض منتخب سوريا الأول معسكرا تدريبيا في قطر ضمن الاستعدادات الأخيرة لتصفيات كأس العالم التي تبدأ مطلع سبتمبر.

وينتظر منتخب "نسور قاسيون" خوض مباراتين هامتين ضد إيران، ثم الإمارات.

إذ يلعب المنتخب السوري في المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم، إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان والإمارات.

المصدر: "وكالات"