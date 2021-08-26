بايرن يسخر من برشلونة بعد فوزه الكاسح في كأس ألمانيا

استغل بايرن ميونخ فوزه العريض بمباراته في كأس ألمانيا ضد بريمر بالأدوار التمهيدية 12-0، ليسخر من برشلونة.

ونجح الفريق البافاري في تحقيق فوز كاسح خارج أرضه على بريمر، النادي القادم من دوريات الهواة، الأربعاء، بنتيجة 12 هدفا مقابل لا شيء.

وحمل الهدف الثامن لبايرن ميونخ توقيع ليوري ساني، ليقدم الحساب الرسمي العربي لبطل الدوري الألماني على "تويتر" على السخرية من برشلونة بكتابته: "8.. كم نعشق هذا الرقم"، للتذكير بنكبة برشلونة الكبرى في تاريخ ناديهم.

😍8⃣ كم نعشق هذا الرقم 8️⃣😍#بريمر_بايرن | 0 : 8 | — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 25, 2021

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عندما أعادت للأذهان ذكرى تعرض برشلونة لأكبر هزيمة في تاريخه الأوروبي على يد بايرن ميونخ العام الماضي بـ8-2 في ربع نهائي دوري الأبطال، في مباراة أقيمت بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ولقيت هذه التغريدة رواجا هائلا بين رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، من الجماهير البافارية وحتى جماهير غريمه التقليدي ريال مدريد، جراء التذكير بهذه الهزيمة التاريخية.

المصدر: twitter/FCBayernAr