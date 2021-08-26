ميدو: كان على صلاح أن يفعل ما فعله ميسي من أجل بلده (فيديو)

تطرق أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق، ومقدم البرامج الرياضية، للحديث عن أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بشأن الانضمام لمنتخب بلاده خلال مباريات تصفيات كأس العالم.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار": "ليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر حتى في مباراة الغابون، رغم أن الغابون ليست في المنطقة الحمراء".

وتابع: "محمد صلاح لا يتواصل مع أي مسؤول من اتحاد الكرة، والوحيد الذي يرد هو وكيله رامي عباس".

مضيفا: "يجب على محمد صلاح وجميع اللاعبين الأفارقة، الضغط على أنديتهم للسماح لهم باللعب مع منتخباتهم".

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وأوضح: "لا أهاجم محمد صلاح، أنا أول داعم لهؤلاء، ولكن أين دورهم في الضغط على أنديتهم لكي ينضموا للمنتخب؟ أتمنى من اللاعبين أن يكون لهم دور، ولكنهم يصدرون وكلاءهم".

وواصل: "أي لاعب له دور في الضغط على ناديه للعب مع منتخب بلاده مثلما كان يفعل ميسي مع برشلونة للعب مع منتخب الأرجنتين".

واختتم: "محمد صلاح هو السبب في فوز مصر، يجب أن يضغط على ناديه لتأدية دوره الوطني مع منتخب بلاده".

المصدر: قناة "النهار"