رسميا وبالتفاصيل.. رد باريس سان جيرمان على عرض ريال مدريد

أعلن البرازيلي، ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن النادي رفض عرضا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي، هذا الصيف، لأنه "غير مناسب".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية، أمس الثلاثاء، أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 160 مليون يورو، لضم كليان مبابي.

وأكد ليوناردو على أن مبابي يود الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، لكن لن يوافق الفريق الفرنسي على رحيل اللاعب سوى بشروطه.

❗️ «ПСЖ» отпустит Мбаппе в «Реал»



Позицию клуба озвучил спортивный директор Леонардо:



🗣 – Мбаппе хочет уйти в «Реал», и мы не будем удерживать его.



Сейчас француз максимально близок к исполнению мечты детства ⏳ pic.twitter.com/6JE3yU6tdg — Матч ТВ (@MatchTV) August 25, 2021

وقال ليوناردو خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي :"كان موقف باريس سان جيرمان دائما هو الاحتفاظ بكيليان، لتجديده دائما، لمدة عامين، كان الهدف ولا يزال كما هو ولا يزال كذلك. لقد قدمنا ​​له عرضا مهما للغاية منذ شهرين، ... ولكن بالنسبة لي يبدو هذا مثل استراتيجية ريال مدريد".

وأشار إلى عرض ريال مدريد قائلا: "نحن نعتبر أن العرض ليس كافيا لن أؤكد الأرقام لكنها تبلغ حوالي 160 مليونا، وهو أقل مما دفعناه من أجله، كان 180 بالإضافة إلى المكافآت، لكن هذا يتجاوز ذلك إنه الطريقة التي تم بها، عدم الاحترام لقد فعلنا كل شيء حتى يكون مبابي معنا وأسبوع واحد لن نغير الخطة كيليان هو مركز المشروع، لكنه ليس فوقه، ولكن إذا بقي أو يغادر، سيكون دائما وفقا لشروطنا إذا أراد المغادرة، فإنه سيغادر، ولكن بشروطنا مثل أي لاعب آخر".

PSG director Leonardo on Mbappé deal: “Real Madrid official offer is very far from what we want for Kyilian. Yes, it's around €160m. It's less than what we paid for him in 2017”. 🔴 #Mbappé#PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021

وعن الرد على العرض قال: "شفهيا قلنا لا لمدريد، ولم نتلق عرضا آخر من مدريد، لم نرغب أبدا في مغادرته، ولم نتخيله أبدا، وقد قدمنا ​​عرضا مهما للغاية وثانية أفضل له حتى يجدد أعطى اللاعب كلمته، بالإضافة إلى أنه لن يترك باريس سان جيرمان حرا، ولكن الاستراتيجية تبدو في النهاية أنه ترك حرا، لقد رأينا الكثير من المعلومات أنه ليس لديهم أموال، وأن هناك ديون في مدريد، لا يمكنني تأكيد ذلك ولكن هذا ما أعلمه".

وأكمل البرازيلي: "إذا أراد شخص ما المغادرة، فلن يدمر أحد حلمنا، النادي سيحمي نفسه، هذا ما أفعله نحن لا نتفاوض من خلال الصحافة، ​​إذا استخدم مدريد الصحافة للتفاوض، فلا هذه هي حالتنا لا أعرف ما يعتقده مدريد، لكنهم يعرفون أنه يتعين علينا أن ندفع لموناكو (هناك حديث عن 35 مليون دولار)".

كانت هناك استراتيجية عالمية لمدة عامين للوصول إلى هذه اللحظة وتقديم عرض في أسبوع واحد في نهاية السوق التي تعلم أننا لن نقبل ونقول، حسنا، لقد حاولنا ولم يرغبوا في ذلك وسيكون لنا الحق في التوقيع عليه مجانا، لقد أوضح كيليان دائما أنه لن يرحل".

وواصل حديثه عن مبابي :"لقد قلت دائما إنه لن يطلق سراحه، لقد تحدثنا كثيرا مع مبابي، معه ومع والديه ومحيطه، لقد قطعنا شوطا طويلا جدا معه لم نفتح الباب أبدا أمامه لكنا فعلنا ذلك قبل البحث عن أعلم أن الناس يقولون إنني أريد البيع، لكن ناصر ولدي نفس الرأي".

وعن طلب مبابي للرحيل قال: "ألا يبدو هذا على هذا النحو؟ لماذا تقدم مدريد عرضا إذا. إذا أخبرنا أنه يريد المغادرة؟ أنت تعرفني جيدا، الأمور الداخلية داخلية، لا أريده أن يغادر وهناك أشياء كثيرة تبقى بالداخل".

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وأكمل عن رحيله مجانا الصيف المقبل: "هدفنا هو تجديده وإبقائه تحت ظروفنا هذا ليس فقط لكيليان، لجميع اللاعبين أعتقد أن موقفنا واضح للغاية".

وعن الوعد بترك مبابي: "كيف يمكننا أن نفعل ذلك، وعد كهذا، ماذا يعني ذلك؟ الصحافة الإسبانية تعرف أكثر من أي شخص آخر، أكثر مني، لقد استخدمته مدريد وتحدثوا عن كيليان دون خجل، إنه أمر غير محترم للغاية وغير قانوني".

وحول هل سيكون رحيله خيانة في الصيف القادم: "هدفنا هو أن يبقى ويجدد، ريال مدريد قدم عرضا وكان مبابي دائما وعد بأنه لن يترك النادي حرا، سنرى في غضون عام".

وعن احتمالية وصول عرض آخر يوم 29 أغسطس: "لليوم التاسع والعشرين هناك أربعة أيام متبقية وهي أبدية لكن هذا ليس مهما".

وبشأن خطة بديله في حال رحيل مبابي، قال: "لا، لا توجد خطة باء، الأجواء التي نعيشها إيجابية للغاية، والإثارة حول العالم، ولم نفكر أبدا في خطة بدون مبابي".

وأتم ليوناردو تصريحاته، قائلا: "أعتقد أننا تحدثنا كثيرا وأنت تعرف موقف باريس سان جيرمان ورأينا في موقف ريال مدريد، عدم الاحترام وغير الصحيح وغير القانوني وغير المقبول لتقديم عرض يعرفون أنه غير كاف، وأننا أردنا دائما ذلك، لديك كيليان".

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، مع النادي الباريسي صيف 2022، ويرغب اللاعب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، رغم تعاقد ناديه مع عدد من النجوم أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس.

المصدر: وكالات