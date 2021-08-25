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في بيان رسمي.. هاري كين مهاجم إنجلترا يحسم أمر بقائه في توتنهام

الرياضة

في بيان رسمي.. هاري كين مهاجم إنجلترا يحسم أمر بقائه في توتنهام
Reuters HANNAH MCKAY
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أنهى هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، التكهنات حول انتقاله المحتمل من توتنهام هوتسبير إلى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين، اليوم الأربعاء، إنه سيستمر في توتنهام هوتسبير هذا الموسم.

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وكتب قائد إنجلترا على تويتر: "كان من الرائع متابعة استقبال مشجعي توتنهام يوم الأحد، وقراءة بعض رسائل الدعم في الأسابيع القليلة الماضية. سأستمر في توتنهام هذا الصيف، وسينصب تركيزي بنسبة 100% على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

وارتبط اسم كين مؤخرا بانتقال محتمل إلى مانشستر سيتي.

وتعرض ابن الـ28 عاما، للانتقادات من بعض جماهير توتنهام التي اتهمته بـ"التمرد" بسبب غيابه عن الأيام الأولى للتمارين، وشككت في احترافيته وولائه للنادي الذي بدأ مشواره معه في الفرق العمرية منذ 2004 ، قبل أن يشق طريقه الى الفريق الأول في 2009.

المصدر: "رويترز"

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