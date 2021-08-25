صحيفة: باريس سان جيرمان يصعق ريال مدريد بسعر "تعجيزي" مقابل مبابي

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن نادي باريس سان جيرمان يمكنه قبول عرض بقيمة 200 مليون يورو من ريال مدريد، للتخل عن خدمات مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدم ريال مدريد عرضا لباريس سان جيرمان، قدره 160 مليون يورو، من أجل ضم مبابي هذا الصيف، لكن النادي الفرنسي لم يرد حتى الآن.

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ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن العرض الذي تقدم به النادي الملكي، كان بمثابة المفاجأة للفريق الباريسي، لذا يعتقد الأخير أنه يمكنه المطالبة بالمزيد.

وأضافت الصحيفة أن باريس من الممكن أن يعيد حساباته، ويقبل عرضا تقترب قيمته من 200 مليون يورو.

وأشارت "ليكيب" إلى أنه رغم إصرار ريال مدريد على ضم مبابي، هذا الصيف، إلا أن باريس سان جيرمان يتمسك ببقائه ويرفض بيعه.

وينتهي عقد مبابي (22 عاما) مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي في حال عدم رحيله خلال الميركاتو الجاري، سيغادر في الصيف المقبل مجانا.

المصدر: وكالات