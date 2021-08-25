اتحاد الكرة المصري يشكل لجنة لتسليم درع الدوري للزمالك

قررت اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة لتجهيز درع الدوري المصري الممتاز بعد استلامه من النادي الأهلي، لتسليمه لاحقا إلى نادي الزمالك.

ويناقش الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا مع الرعاة إمكانية تسليم الدرع للزمالك أمام فريق البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل، في ختام الدوري.

وخاطب النادي الأهلي اتحاد الكرة لاستلام درع الدوري، وتوجه وفد من اتحاد الكرة لمقر النادي الأحمر بالجزيرة وتسلم الدرع بشكل رسمي.

فيما أكد مسؤلو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما تردد حول صدور قرار بإيقاف الحكم الدولي، محمد معروف، بداعي احتفاله بالهدف الثاني في شباك الإنتاج، وإحالته للتحقيق.

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وأوضح مسؤلو الاتحاد أن الحكم محمد معروف لم يحتفل مع الزمالك بالهدف الثاني كما تردد، وأن القفزة كانت قبل دخول الكرة مرمى الإنتاج الحربي، وكان سببها متابعة الكرة العرضية للتأكد من عدم وجود احتكاك بين اللاعبين أو لمسة يد، وهو تصرف طبيعى من الحكم.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدوري هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربي، بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33.

وحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه، قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي، صاحب المركز الثاني، 6 نقاط.

المصدر:RT

ناصر حاتم