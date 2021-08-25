نهاية حزينة لنادي "الحمير الطائرة" بعد فشل خطة إنقاذه

أعلنت سلطات مدينة فيرونا، الثلاثاء، أن نادي "كييفو" الذي خاض غمار منافسات الدوري الإيطالي من 2001 إلى 2019 اضمحل بسبب مشاكل مالية خطيرة وعدم قدرته على إيجاد مستثمرين جدد.

وقال مجلس بلدية المدينة الإيطالية في بيان: "انتهى ظهرا الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد (الإيطالي لكرة القدم) للتسجيل في البطولة (الدرجة الرابعة)، التي هي على وشك الانطلاق (...) لم يصل أي اقتراح (لإعادة شراء النادي)".

واحتل كييفو فيرونا الذي اشتهر بلقب "الحمير الطائرة"، المركز الثامن في الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكنه هبط إداريا إلى الدرجة الرابعة في نهاية يوليو، وكانت أمامه فرصة للبقاء حتى يوم أمس الثلاثاء للعثور على مشتر جديد والتحقق من تسجيله في الدوري.

وأكد المجلس المحلي أنه يأمل في إنقاذ فرق الشباب في النادي، معلنا في الوقت ذاته أن المهاجم وقائد الفريق السابق سيرجيو بيليسييه قام بانشاء فريق جديد تحت مسمى كييفو 1929 (تاريخ تأسيس النادي) للحفاظ على إرث النادي.

وأقر نجم كييفو السابق بيليسييه (517 مباراة و139 هدفا مع كييفو) بفشله في وضع خطة إنقاذ السبت على "إنستغرام".

إذ كتب قائلا: "إنه أحد أكثر الأيام حزنا في حياتي. لقد حاولت بكل قوتي وكنت أتمنى حقا أن أنجح في البدء من جديد ومواصلة هذه القصة الرائعة (...) ولكن للأسف لم أنجح".

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ويعتبر نادي كييفو القطب الثاني في مدينة فيرونا، مع هيلاس، وقد صعد إلى دوري النخبة في عام 2001 حيث لعب لفترة 17 موسما، تخللها موسم واحد في الدرجة الثانية في 2007-2008.

وفي عام 2006 احتل المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن تم حسم من رصيد كل من أندية ميلان وفيورنتينا ولاتسيو 30 نقطة لتورطها في فضيحة الـ "كالتشوبولي"، إلا أن كييفو فيرونا خرج من دور التصفيات أمام ليفسكي صوفيا البلغاري.

المصدر: "أ ف ب"