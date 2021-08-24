ثلاثة أندية تبلغ مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا

تأهلت الأندية الثلاثة بنفيكا البرتغالي، ومالمو السويدي، يونج بويز السويسري، يوم الثلاثاء، إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد (2021-2022).

وجاء تأهل بنفيكا على حساب مضيفه آيندهوفن الهولندي، عقب تعادله من دون أهداف، في مباراة الإياب التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، على ملعب "فيليبس"، ضمن الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات "للتشابيونز ليغ".

وتفوق بنفيكا على آيندهوفن الهولندي بنتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها الفريق البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما بلغ فريق مالمو دور المجموعات لدوري الأبطال، رغم خسارته أمام لودوغوريتس البلغاري (1-2)، مستفيدا من الفوز الذي حققه في لقاء الذهاب بهدفين من دون رد.

في حين جاء صعود فريق يونغ بويز على حساب مضيفه فريق فيرنكفاروش الهنغاري إثر فوزه عليه ذهاب وإيابا، وبنتيجة واحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتستكمل مباريات إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات مساء الأربعاء، بإقامة آخر 3 مباريات في الدور التمهيدي، ويلتقي فيها، دينامو زغرب الكرواتي مع ضيفه شيريف المولدوفي، وشاختيور دونيتسك الأوكراني مع ضيفه موناكو الفرنسي، وبروندبي الدنماركي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.

يذكر أن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، ستجري يوم الخميس المقبل في تركيا.

المصدر: وكالات