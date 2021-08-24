بعد إنقاذ إريكسن.. كيير والطاقم الطبي يحصل على جائزة خاصة من "يويفا"

حصل مدافع نادي ميلان الإيطالي ومنتخب الدنمارك، سيمون كيير، على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2021، بعد مساهمته في إنقاذ حياة زميله كريستيان إريكسن.

وتعرض كريستيان إريكسن لنوبة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي، في مستهل مشوارهما في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، وسقط على أرض الملعب مغشيا عليه.

وأظهر كيير صفاته القيادية بأفضل صورة ممكنة خلال هذه اللحظات، حيث ساهم في إنعاش إريكسن وحاول تهدئة زوجته بعد نزولها إلى أرض الملعب.

كما سيحصل الطاقم الطبي للدنمارك على نفس الجائزة أيضا، بعد اللقطة البطولية التي تم فيها إنقاذ حياة إريكسن بفضل التدخل السريع واتخاذ القرارات الصحيحة لعلاجه قبل نقله إلى المستشفى.

Симон Кьер и медики, которые спасли жизнь Эриксену на Евро-2020, получат специальную премию президента УЕФА 👏



Капитан сборной Дании оказал Кристиану первую помощь ❤️



А случай с Эриксеном еще раз напомнил всему миру, что футбол – больше, чем спорт 🙏 pic.twitter.com/ZJLEz7jHFx — Матч ТВ (@MatchTV) August 24, 2021

اللقطة الأشهر في هذه الواقعة المرعبة، كانت تصرف فريق الدنمارك والتفافه حول إريكسن والجهاز الطبي، لحماية اللاعب من كاميرات وسائل الإعلام وعدم بث الخوف في قلوب عائلته والمشجعين.

ومن جانبه قال السلوفاكي ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "جائزة الرئيس هذه المرة ستتجاوز كرة القدم، وستكون بمثابة تذكير مهم ودائم لمدى قيمة الحياة".

وأضاف: "أود أن أبعث بأطيب تمنياتي لكريستيان إريكسن وعائلته خلال مرحلة الشفاء التي يمر بها الآن".

ولا تزال الشكوك تحوم حول استمرار كريستيان إريكسن (29 عاما) مع فريقه إنتر ميلان، بعد زرع جهاز لتنظيم لضربات القلب.

ولن يكون بوسع النجم الدنماركي خوض المباريات مع ناديه، قبل نزع جهاز تنظيم ضربات القلب، وذلك وفقا لقوانين لعبة كرة القدم في إيطاليا.

وفي حال رفض الطاقم الطبي نزع الجهاز، سيكون إريكسن مجبرا على مغادرة الفريق الإيطالي، واللعب في دوري آخر تسمح اتحاداتها للاعبين بمزاولة نشاطهم وهم يحملون جهاز تنظيم ضربات القلب.

يذكر أيضا أنه وفي صورة رفض كريستيان إريكسن مغادرة إنتر ميلان فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتكفل بدفع راتب اللاعب حتى نهاية عقده مع بطل الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات