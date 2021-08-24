شيك يغيب عن التشيك أمام بيلاروس وبلجيكا في تصفيات كأس العالم

سيفتقد منتخب التشيك جهود مهاجمه باتريك شيك في مباراتين ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 الشهر المقبل، بسبب عقوبة الإيقاف.

وتعرض شيك (25 عاما)، الذي احتل المركز الثاني في قائمة هدافي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" برصيد 5 أهداف، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعرض للطرد في مباراة التشيك أمام ويلز (0-1) خلال التصفيات في مارس الماضي.

وقال المدرب ياروسلاف شيلهافي اليوم الثلاثاء، إن بعض اللاعبين من التشكيلة التي بلغت دور الثمانية في بطولة أوروبا سيغيبون عن المباراتين أيضا للإصابة، منهم توماش بيكهارت مهاجم ليغيا وارسو ولوكاش ماسوبوست لاعب وسط سلافيا براغ.

وتحتل التشيك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف بلجيكا المتصدرة.

ويستضيف منتخب التشيك نظيره البيلاروسي في الثاني من سبتمبر المقبل، وبعد ذلك بثلاثة أيام، يحل ضيفا على منتخب بلجيكا.

المصدر: "رويترز"