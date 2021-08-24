مصر.. لاعبة كرة قدم نسائية تتعرض لضرب مبرح في المعلب ومطالبة المسؤولين بالتدخل

كشفت لاعبة كرة قدم نسائية في مصر تدعى، فدوى عصام، عن تعرضها لواقعة اعتداء بالضرب من قبل مدرب فريق منافس، خلال لقاء فريقها مع فريق هذا المدرب.

إقرأ المزيد

وقالت: "اشتبكت مع لاعبة الفريق المنافس زي ما بيحصل في كل دوريات العالم، وفوجئت بالمدرب جاي بيضربني من ضهري، والحكم شالوا من فوقي".

وأضافت فدوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن فريقها كان يخوض لقاء وديا مع تلك الأكاديمية، وخلال آخر خمس دقائق من عمر المباراة تفاجأت بهذا المدرب يعتدي عليها.

وتابعت اللاعبة: "لاقيته جاي من ضهري بيضربني بالبوكسات، لحد ما وقعت على الأرض، وهو فوقي، وبرضه بيضرب فيا ويخبط رأسي على الأرض".

وأشارت إلى أن المدرب ارتكب هذا الفعل لمجرد أنها اشتبكت بالأيدي مع لاعبة تحت قيادة هذا المدرب، لافتة إلى أن حكم المباراة لم يلحق أن يتخذ أي قرار حول اشتباكها مع لاعبة الفريق المنافس لفريقها، ليتفاجأ هو الآخر باعتداء المدرب عليها، مستطردة: "ده الحكم هو اللي شاله من عليا".

وردا على سؤال مقدم البرنامج هل أن المدرب الذي اعتدى عليها هو والد اللاعبة التي اشتبكت معها؟ نفت فدوى عصام أن يكون هذا المدرب والد الفتاة التي تشابكت معها بالأيدي، منتقدة سؤال الإعلامي ومطالبة إياه أن يوجه هذا السؤال إلى المدرب الذي اعتدى عليها وليس لها.

المصدر: الحدث اليوم