تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية

أسدل الستار الاثنين على منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز وست هام على ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشهدت الجولة تفوق ليفربول على بيرنلي بثنائية نظيفة، وهي نفس النتيجة التي حققها تشيلسي ضد أرسنال.

كما حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على نورويتش سيتي بخماسية نظيفة، بالمقابل اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي مع ساوثهامبتون بهدف لمثله.

وحقق توتنهام فوزا على ولفرهامبتون بهدف دون رد، وتغلب أستون فيلا على نيوكاسل بهدفين نظيفين، فيما تعادل إيفرتون مع ليدز بهدفين لمثليهما.

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وجاء ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية على الشكل التالي:

1- وست هام، 6 نقاط.

2- تشيلسي، 6 نقاط.

3- ليفربول، 6 نقاط.

4- برايتون، 6 نقاط.

5- توتنهام، 6 نقاط.

6- مانشستر يونايتد، 4 نقاط.

7- إيفرتون، 4 نقاط.

8- برينتفورد، 4 نقاط.

9- مانشستر سيتي، 3 نقاط.

10- أستون فيلا، 3 نقاط.

11- واتفورد، 3 نقاط.

12- ليستر سيتي، 3 نقاط.

13- ساوثهامبتون، نقطة.

14- كريستال بالاس، نقطة.

15- ليدز يونايتد، نقطة.

16- ولفرهامبتون، بلا نقاط.

17- بيرنلي، بلا نقاط.

18- نيوكاسل يونايتد، بلا نقاط.

19- آرسنال، بلا نقاط.

20- نورويتش سيتي، بلا نقاط.

المصدر: RT