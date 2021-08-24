شاهد.. ثنائية أنطونيو تساعد وست هام في هزيمة 10 لاعبين من ليستر سيتي

أصبح ميخائيل أنطونيو الهداف التاريخي لوست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل ثنائيته في الفوز 4-1 على ليستر سيتي، يوم الاثنين، في ختام المرحلة الثانية.

ليستر لعب بعشرة لاعبين منذ طرد أيوزي بيريز قبل نهاية الشوط الأول.

وافتتح بابلو فورنالس وسعيد بن رحمة التسجيل لوست هام.

وقلص يوري تيلمانس الفارق لليستر في الدقيقة 69 عندما اقتنص كرة داخل منطق الجزاء وسدد من مدى قريب.

لكن أنطونيو جعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 80 ، وبعدها بأربع دقائق سجل هدفه الشخصي الثاني، والرابع لفريقه، والـ49 في مسيرته مع وست هام في الدوري.

ودخل أنطونيو المباراة وهو يتقاسم صدارة هدافي وست هام في الدوري برصيد 47 هدفا مع باولو دي كانيو، وكان سعيدا بتجاوز اللاعب الإيطالي، واحتفل برفع مجسم عليه صورته.

Nothing to see here, just Michail Antonio celebrating with a cardboard cut-out of...himself! 😂#WHULEIpic.twitter.com/LXX9MRV6Mq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 23, 2021

بهذا حقق وست هام انتصاره الثاني من مباراتين، ليتصدر ترتيب الدوري بفارق الأهداف أمام كل من جاره تشلسي، وليفربول، وبرايتون، وجاره الآخر توتنهام.

المصدر: "وكالات"