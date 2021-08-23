مورينيو.. وإنجاز جديد كأسرع مدرب في الدوريات الكبرى

نجح جوزيه مورينيو، المدرب الجديد لروما، في قيادة ذئاب العاصمة الإيطالية، للفوز 3-1 على فيورنتينا، في الجولة الأولى من عمر الكالتشيو، وبالتالي حقق رقما استثنائيا في الدوريات الكبرى.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن مورينيو بات أسرع مدرب يصل إلى 50 فوزا بالدوري الإيطالي، منذ تم احتساب الفوز بـ 3 نقاط اعتبارا من موسم 1994-1995، وذلك خلال 77 مباراة.

50 - José #Mourinho has become the fastest manager to reach 50 Serie A wins (77 games) in the three points for a win era (since 1994-95). The Portuguese coach is also the fastest manager to have reached 50 wins both in Premier League (63 games) and in LaLiga (62). Perfectionist. pic.twitter.com/4rv8AOGX1l — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 22, 2021

ولفتت إلى أن المدرب البرتغالي يعد أيضا أسرع مدرب وصل إلى 50 فوزا في كل من الدوري الإنجليزي خلال 63 مباراة، وفي الدوري الإسباني خلال 62 لقاء.



جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو انضم إلى نادي "الذئاب" هذا الصيف، ليتولى مهمة الإشراف الفني للفريق، خلفا لمواطنه باولو فونسيكا.

المصدر: twitter/OptaPaolo