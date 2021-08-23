 
مباشر

مورينيو.. وإنجاز جديد كأسرع مدرب في الدوريات الكبرى

الرياضة

مورينيو.. وإنجاز جديد كأسرع مدرب في الدوريات الكبرى
Reuters ALBERTO LINGRIA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4b4

نجح جوزيه مورينيو، المدرب الجديد لروما، في قيادة ذئاب العاصمة الإيطالية، للفوز 3-1 على فيورنتينا، في الجولة الأولى من عمر الكالتشيو، وبالتالي حقق رقما استثنائيا في الدوريات الكبرى.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن مورينيو بات أسرع مدرب يصل إلى 50 فوزا بالدوري الإيطالي، منذ تم احتساب الفوز بـ 3 نقاط اعتبارا من موسم 1994-1995، وذلك خلال 77 مباراة.

ولفتت إلى أن المدرب البرتغالي يعد أيضا أسرع مدرب وصل إلى 50 فوزا في كل من الدوري الإنجليزي خلال 63 مباراة، وفي الدوري الإسباني خلال 62 لقاء.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو انضم إلى نادي "الذئاب" هذا الصيف، ليتولى مهمة الإشراف الفني للفريق، خلفا لمواطنه باولو فونسيكا.

المصدر: twitter/OptaPaolo

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا