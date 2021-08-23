غوارديولا يراوغ بشأن التعاقد مع مهاجم جديد

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن ناديه لم يحسم بعد قرار التعاقد مع مهاجم جديد، بديل لسيرجيو أغويرو.

وقال غوارديولا: "عندما قررنا عدم تمديد عقد سيرجيو أغويرو وسأل الناس ماذا سنفعل، قلت في مرات عديدة إن هذا سيعتمد على السوق. ربما نشتري، وربما لا. نحن لا نزال في الموقف ذاته".

وتعاقد سيتي مع جاك جريليش، صانع لعب أستون فيلا، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (136.49 مليون دولار) في صفقة قياسية بريطانية، لكنه يفتقر لوجود بدائل في مركز المهاجم بعد رحيل أغويرو.

وانتهى تعاقد أغويرو مع سيتي بنهاية الموسم الماضي، ولم يرغب الطرفان في تمديد التعاقد، لينتقل المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة.

ومع غلق باب الانتقالات الصيفية في نهاية الشهر الجاري، فإنه لم يعد يتبقى غير القليل من الوقت لتدعيم الصفوف.

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وأضاف غوارديولا: "تتبقى عشرة أيام على (غلق) باب الانتقالات. سنرى ما سيحدث، وهذا سيعتمد أيضا على توقيت اتخاذ القرار".

وتابع: "إذا بقيت التشكيلة كما هي سأكون أكثر من سعيد بالفريق.... لكن بكل تأكيد فإن النادي لديه التزام وواجب باللعب بشكل أفضل، وأن نشعر أنه لا يزال بوسعنا الفوز بلقب الدوري".

وفاز سيتي 5-0 على نوريتش سيتي في الجولة الماضية، ليعوض خسارته في الجولة الافتتاحية بهدف دون رد أمام توتنهام هوتسبير.

ويلعب سيتي في الجولة الثالثة على أرضه السبت المقبل أمام أرسنال، الذي بدأ الموسم بشكل كارثي وخسر في أول مباراتين أمام برنتفورد الوافد الجديد وتشيلسي بطل أوروبا، ولم يسجل بعد أي هدف.

ويتولى ميكل أرتيتا قيادة أرسنال بعدما كان يعمل كمساعد للمدرب غوارديولا في مانشستر سيتي.

المصدر: "رويترز"