برشلونة يكشف التشخيص النهائي لإصابة بيكيه

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، التشخيص النهائي لإصابة مدافعه جيرارد بيكيه، التي تعرض لها خلال مباراته أمام أتلتيك بيلباو (1-1) أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ولم يتمكن بيكيه (34 عاما) من مواصلة اللعب، وخرج من أرضية الملعب مصابا، في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت، صباح اليوم الأحد، على جيرارد بيكيه أنه مصاب بتشنج عضلي في ربلة الساق اليسرى، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

إقرأ المزيد

وأشار النادي الكتالوني إلى أن مدافعه سيخضع لفحوصات أخرى لتحديد حجم إصابته بشكل دقيق.

ولم يعلن برشلونة عن المدة المحتملة التي سيغيب فيها بيكيه عن فريقه الذي يستضيف خيتافي الأسبوع المقبل قبل التوقف الدولي.

وزاد الطين بلة، حصول مدافعه الآخر إريك غارسيا على بطاقة حمراء في نهاية مباراة بيلباو.

المصدر: وكالات