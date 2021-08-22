 
مباشر

تقارير: طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم

الرياضة

تقارير: طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r44h

كشفت تقارير إعلامية، أن طائرة ريال مدريد التي كانت تقل بعثة الفريق إلى فالنسيا، صباح اليوم الأحد، لمواجهة فريق ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني، نجت من حادث تصادم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا، قيل إنها لطائرة بعثة ريال مدريد التي كانت على وشك الهلاك بسبب حادث احتمال تصادم جوي.

تقارير: طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم

تقارير: طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم

ويظهر من خلال الصور المتداولة، طائرة ريال مدريد وهي على وشك أن تصطدم بطائرة أخرى، وبدا الأمر مخيفا، ولكن كل شيء مر بخير، ووصلت الطائرة بسلام في نهاية الأمر إلى فالنسيا.     

ونفت تقارير أخرى في وقت لاحق هذه الإشاعات، وقالت إن طائرة ريال مدريد والطائرة الأخرى كانتا تسيران في نفس المسار ولكن على ارتفاع مختلف، وهو ما يجعل إمكانية تصادمهما مستحيلا.

ويحل ريال مدريد مساء اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على ليفانتي، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا