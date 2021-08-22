تقارير: طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم

كشفت تقارير إعلامية، أن طائرة ريال مدريد التي كانت تقل بعثة الفريق إلى فالنسيا، صباح اليوم الأحد، لمواجهة فريق ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني، نجت من حادث تصادم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا، قيل إنها لطائرة بعثة ريال مدريد التي كانت على وشك الهلاك بسبب حادث احتمال تصادم جوي.

Now that got me so scared. The red plane you see is Real Madrid’s. Looked scary but all fine. They’ll arrive in about 4 minutes. pic.twitter.com/vp1LHAKatZ — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) August 22, 2021

Real Madrid was about to crash into another plane during the team trip to Valencia to face levante but things went well and the team landed peacefully.

Thanks to God🙏 pic.twitter.com/KglWd92FXo — 𝐑𝐨𝐛𝐢 𝐖𝐢𝐥𝐝𝐞𝐫 .... 𝐑𝐨𝐤𝐚 (@Kawalya1996) August 22, 2021

ويظهر من خلال الصور المتداولة، طائرة ريال مدريد وهي على وشك أن تصطدم بطائرة أخرى، وبدا الأمر مخيفا، ولكن كل شيء مر بخير، ووصلت الطائرة بسلام في نهاية الأمر إلى فالنسيا.

ونفت تقارير أخرى في وقت لاحق هذه الإشاعات، وقالت إن طائرة ريال مدريد والطائرة الأخرى كانتا تسيران في نفس المسار ولكن على ارتفاع مختلف، وهو ما يجعل إمكانية تصادمهما مستحيلا.

ويحل ريال مدريد مساء اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على ليفانتي، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات