شاهد.. أفضل هدف في مسيرة إبراهيموفيتش

عرضت شبكة "ESPN FC" الرياضية، فيديو للهدف المذهل، الذي سجله النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، في مثل هذا اليوم من عام 2004، لفريقه حينها أياكس أمستردام الهولندي.

ونشرت الشبكة فيديو الهدف، عبر صفحتها على موقع "تويتر"، وأرفقته بتعليق طريف جاء فيه: "في مثل هذا اليوم من عام 2004، سجل زلاتان إبراهيموفيتش هذا الهدف الفردي السخيف لمصلحة أياكس".

On this day in 2004, Zlatan Ibrahimovic scored this ridiculous solo goal for @AFCAjax 🤯 pic.twitter.com/nzC6JoLt8z — ESPN FC (@ESPNFC) August 22, 2021

وأحرز إبراهيموفيتش، هدفه المذهل، خلال مباراة جمعت بين أياكس وبريدا في إطار منافسات الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، وشهدت تألق النجم السويدي الملقب بـ"السلطان "إبرا"، الذي لم يكن يتجاوز حينها الـ22 عاما، حيث أظهر مهاراته العالية وقدراته الفنية الخارقة، التي أثبتت أن عشاق كرة القدم على موعد مع نجم عالمي.

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وراوغ "إبرا" في تلك المباراة، 4 لاعبين، الواحد تلو الآخر، بمهارة عالية أمام منطقة الجزاء، قبل أن يضع الكرة في شباك حارس بريدا، في لقطة تاريخية عالقة في الأذهان حتى الآن.

ويعتبر بعض عشاق كرة القدم، أن هذا الهدف هو الأفضل في مسيرة إبراهيموفيتش، على الرغم من تسجيله عدة أهداف مميزة بينها هدف بمقصية رائعة في شباك منتخب إنجلترا، وهدف آخر بحركة بهلوانية في مرمى منتخب إيطاليا.

ورحل "إبرا"، بعد موسم ذهبي عن صفوف أياكس (عام 2004) إلى يوفنتوس الإيطالي، ومنه إلى إنتر ميلان، ثم تقمص ألوان برشلونة، قبل أن ينضم لميلان، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن ثم خاض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد، ليشد الرحال بعدها للدوري الأمريكي، قبل أن يعود إلى ميلان في العام 2020، ومازال يدافع عن ألوان "الروسونيري" رغم تقدمه في العمر وبلوغه الـ39 عاما.

المصدر: ESPN FC + RT