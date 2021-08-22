أول بطلة أولمبية في تاريخ أوكرانيا تتخلى عن جنسيتها

تخلت البطلة الأولمبية الأوكرانية في التزحلق الفني على الجليد، أوكسانا بايول، عن جنسيتها الأوكرانية، حسب ما أعلنت عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام".

وكتبت بايول: "ينص الدستور الأوكراني على أنه يسمح للأوكرانيين بحمل جنسية واحدة فقط. وفقا للقانون الأوكراني، إذا حصل مواطن أوكراني على جنسية دولة أخرى، فإن الاعتراف بهذا الشخص كمواطن أوكراني يبقى فقط في العلاقات القانونية. أنا أتخلى عن الجنسية الأوكرانية".

واشتهرت المتزلجة السابقة البالغ عمرها 43 عاما، بكونها أول رياضية أوكرانية تحصد ميدالية ذهبية أولمبية بعد استقلال بلادها، وذلك في أولمبياد عام 1994.

وفازت بايول أيضا ببطولة العالم في العام 1993، وبطولة أوروبا مرتين (1993، 1994)، وتعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة، وتحمل جنسية هذا البلد.

المصدر: .championat.com