هل يسلم لبيب رئاسة نادي الزمالك لمرتضى منصور؟ (فيديو)

قال رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، حسين لبيب، إنه مستعد لتسليم مقعد الرئاسة، للرئيس السابق، مرتضى منصور في حال فوزه بالقضية المرفوعة أمام القضاء بهذا الشأن.

وأضاف لبيب في تصريحات تلفزيونية: "نحن نطبق القانون وليس لدينا أي مشكلة، مؤكدا "إذا ما أقرت المحكمة عودة مرتضى منصور سنطبق القانون فورا، جئنا بتكليف رسمي، ويكفينا فخرا وجودنا في الزمالك".

وتابع: "حسب ما ينصه القانون لا بد من تسليم الزمالك في 25 نوفمبر القادم، هناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة وضع الانتخابات القادمة والتي ستقام وفقا للائحة الاسترشادية".

وعن ترشحه للانتخابات، قال لبيب: "سأعلن عن موقفي من خوض الانتخابات القادمة مع أول يوم يفتتح فيه باب الترشح".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت في أكتوبر الماضي، منع مرتضى منصور لمدة أربع سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له في نادي الزمالك، لكن منصور طعن في هذا القرار ورفع عدة دعاوى قضائية للسماح له بالعودة لرئاسة الزمالك مجددا.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، يمر بفترة رائعة حاليا، حيث بات على بعد فوز واحد من استعادة لقبه المفقود منذ 6 سنوات واعتلاء عرش الدوري المصري من جديد، وذلك قبل جولتين من نهاية الدوري.

المصدر: RT