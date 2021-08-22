أول تعليق لكومان بعد تعادل فريقه برشلونة مع بيلباو

أبدى مدرب نادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، رضاه عن التعادل الإيجابي ضد أتلتيك بيلباو 1-1، أمس السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت مباراة رائعة، وأعتقد أننا عشنا لحظات معقدة في بدايتها، وضغطوا علينا بشكل جيد، وافتقرنا إلى الهدوء في أول المواجهة".

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وتابع المدرب الهولندي: "كان يتوجب علينا الرد، خاصة بعد استقبال الهدف، وأعتقد أن التعادل عادل، وكانت لدينا فرص للتسجيل والفوز، وأتلتيك بيلباو ظهر بمستوى جيد جدا، وهذا الملعب (ملعب بيلباو) صعب جدا، ولا يمكنني أن أكون غير سعيد بالنتيجة".

وأردف: "دي يونغ (لاعب برشلونة) كان مهما للغاية، حيث كان دوره كسر الخطوط، وقام بتمريرة رائعة لممفيس ديباي (مهاجم برشلونة)، ولديه سرعة كبيرة مع الكرة ولعب مباراة رائعة".

وعن المدافع إيريك غارسيا، علق كومان قائلا: "إنه محترف رائع، رغم وفاة جده لعب مباراة رائعة، ونحن معه ونتمنى له التوفيق".

وأكمل: "شجاعة المنافسين بغياب ميسي؟ نعم هذا صحيح، ولا أحب أن أتحدث دائما عن ذلك، لكننا نتحدث عن أفضل لاعب في العالم (ميسي)، والخصم يكون أكثر خوفا بوجوده، وبالنسبة لنا بوجوده إذا مررنا له الكرة فهو عادة لا يخسرها، لكنه الآن ليس موجودا بيننا، لكن ذلك لا يمكن تغييره".

وبعد تعادله مع بيلباو، رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في الدوري الإسباني، بينما وصل الفريق الباسكي إلى نقطته الثانية، حيث تعادل أيضا في الجولة الأولى مع إلتشي (0-0).

المصدر: وكالات