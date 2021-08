قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد هدف ماني في بيرنلي

Most Premier League goals scored by African players:



🇨🇮 Didier Drogba (104)

🇪🇬 Mohamed Salah (98)

🇹🇬 Emmanuel Adebayor (97)

🇸🇳 Sadio Mané (96)

🇳🇬 Yakubu (95)



Mané moves into the top four. pic.twitter.com/s7a0xXsvLo