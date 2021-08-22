مشجع لنادي لاتسيو يستقبل مدرب فريقه الجديد بعلبة سجائر (صورة)

استقبل أحد مشجعي نادي لاتسيو، مدرب فريقه الجديد، ماوريسيو ساري، بطريقة خاصة، وذلك خلال مواجهة "النسور" ضد إمبولي، أمس السبت، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وظهر المشجع في مدرجات الملعب الذي احتضن المباراة، وهو يحمل لافتة على شكل علبة سجائر، وكتب عليها كلمة "ماوريسيو".

The perfect flag for Maurizio Sarri. 💨 pic.twitter.com/tUBnOsF1AT — Football Tweet (@Football__Tweet) August 21, 2021

ومعروف عن ماوريسيو ساري أنه "مدخن شره"، لذلك قرر المشجع استقباله في أول مباراة له مع لاتسيو بتلك الطريقة الفريدة.

وكان ساري، تولى تدريب لاتسيو هذا الصيف خلفا لسيموني إنزاغي، الذي رحل عن الفريق صوب إنتر ميلان.

وانتهت مواجهة إمبولي ولاتسيو بفوز كتيبة ساري، بنتيجة 3-1.

المصدر: مواقع التواصل