الدوري الألماني.. فرايبورغ يلحق الهزيمة الأولى بدورتموند منذ 11 عاما

مني بوروسيا دورتموند، بخسارة ثانية في مدى أربعة أيام، إثر سقوطه المفاجئ أمام فرايبورغ، بنتيجة 1-2 على أرض الأخير، أمس السبت، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

والخسارة هي الأولى لدورتموند أمام فرايبورغ ضمن الدوري منذ 11 عاما، بعد سلسلة فشل فيها الأخير في تحقيق أي فوز على منافسه في 19 مباراة وتحديدا منذ مايو 2010.

وجاءت الخسارة لتزيد من معاناة دورتموند، بعد أيام قليلة على خسارته مواجهة كأس السوبر الألماني أمام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ 1-3 على أرضه في "سيغنال إيدونا بارك"، الثلاثاء الماضي.

ويعاني دورتموند من أزمة في الدفاع، إذ تلقى 7 أهداف في ثلاث مباريات، وعلى الرغم من عودة نجم الدفاع ماتس هوملس بعد تعافيه من الإصابة، إلا ان دفاع دورتموند بقي يتلقى الأهداف بغزارة هذا الموسم، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة الفريق على المنافسة، رغم امتلاكه أحد افضل خطوط الهجوم في الدوري الألماني، من خلال تسجيله لستة أهداف في مباراتين حتى الآن.

ويخوض دورتموند الموسم الحالي، بقيادة مدرب جديد هو ماركو روزه، المنتقل إليه من بوروسيا مونشنغلادباخ.

المصدر: وكالات