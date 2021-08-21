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الرجاء المغربي يفوز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال في نهائي دراماتيكي (فيديو)

الرياضة

الرجاء المغربي يفوز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال في نهائي دراماتيكي (فيديو)
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توج نادي الرجاء البيضاوي المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3)، في النهائي الذي جمعهما يوم السبت.

وشهد الوقت الأصلي للمباراة التي جرت في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بالعاصمة الرباط، مهرجان الأهداف، وانتهى بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما.

وأحرز رباعية الرجاء الرياضي كل من، إلياس حداد، ومحمود بنحليب، وزكرياء الوردي، وسفيان رحيمي، في الدقائق (5، 13، 37، 50) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط البرازيلي برونو هنريكي الهدف الأول للاتحاد السعودي في الدقيقة الرابعة، ومن ثم أحرز مواطنه المهاجم روماريو ريكاردو دا سيلفا الأهداف الثلاثة الأخرى "هاتريك" في الدقائق (29 من ضربة جزاء، 53، و64 من ضربة جزاء).

وفاز الرجاء الرياضي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في عام 2006.

بينما رفع الاتحاد كأس محمد السادس للأندية الأبطال مرة واحدة، وكان ذلك في عام 2005.

المصدر: وكالات 

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