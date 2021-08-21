ليفربول يتخطى بيرنلي ويحصد فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق نادي ليفربول، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه على بيرنلي 2-0 في المرحلة الثانية من المسابقة، اليوم السبت.

وسجل ثنائية ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا، في الدقيقة 18، برأسية مركزة إثر كرة مرفوعة بإتقان من اليوناني كوستاس تسيميكاس، والسنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 69، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، في انتظار اكتمال مباريات المرحلة، بينما لا يزال بيرنلي بدون أي نقطة عقب تلقيه الهزيمة الثانية تواليا، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام برايتون (1-2).

المصدر: RT