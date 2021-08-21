مدرب يوفنتوس يعلن عن قرار رونالدو النهائي بشأن مستقبله مع الفريق

أعلن مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أنه تلقى تأكيدات من نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن بقائه في صفوف "السيدة العجوز"، في خضم الشائعات المتواصلة حيال رحيله.

واضطر أليغري في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، عشية مواجهة فريقه وأودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، للإجابة على أسئلة عدة حيال جاهزية رونالدو وحالته الذهنية، وقال: "بالنسبة لي، رونالدو أخبرني أنه باق، لذا دعونا نوضح هذه النقطة".

وأضاف: "كان دائما يتدرب بشكل جيد، وكان متاحا دائما. قرأت شائعات في الصحف، لكن لم تكن هناك أي رغبة من جانبه لمغادرة يوفنتوس".

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وقد غاب البرتغالي عن آخر مباراة تحضيرية أمام شباب الفريق، لكنه "متاح" لاستئناف الدوري.

وقال أليغري إن "يوفنتوس ككل عام يلعب للفوز بكل المسابقات".

وأضاف: "دعونا نفعل الأشياء تدريجيا، ونحاول الفوز بالمباراة الأولى في أودينيزي. ستكون بطولة متوازنة، وكي تفوز يجب ألا يكون لديك مستوى متذبذب".

المصدر: وكالات