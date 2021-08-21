لاعب تركي يتعرض لموقف محرج في الدوري الأوروبي (فيديو)
Out Of Context Football/Twitter
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تعرض لاعب نادي فنربخشة التركي، محمد غوموسكايا، لموقف محرج، خلال مواجهة فريقه وهلسنكي الفنلندي، في مباراة لتحديد المتأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ودخل لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاما كبديل في الدقيقة 62، وبعد ثلاث دقائق فقط، تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، ليمنح فنربخشة أفضلية التقدم 1-0 على هلسنكي قبل مواجهة الفريقين إيابا في فنلندا.
August 19, 2021
ووضع غوموسكايا نفسه في موقف محرج، عندما أراد الاحتفال بهدفه بتقبيل شعار فنربخشة على قميصه، حيث ظل ينظر يمينا وشمالا بحثا عن شعار النادي، لكنه لم يجده لأن الشعار لم يكن أصلا مرسوما على قميص الفريق.
المصدر: RT