قائمة منتخب سوريا لمواجهة إيران والإمارات في تصفيات مونديال قطر

شهدت قائمة منتخب سوريا التي استدعاها المدرب الجديد نزار محروس، إلى معسكر "نسور قاسيون" في قطر استعدادا لخوض تصفيات مونديال 2022، عودة المهاجم، عمر خربين، وحضور المصاب، عمر السومة.

ونشر الاتحاد السوري لكرة القدم قائمة الفريق للمعسكر، التي ضمت عمر خربين مرة أخرى، بعد استبعاده في الفترة الماضية من جانب المدرب السابق، نبيل معلول، بسبب خلافات بينهما.

وضمت القائمة 43 لاعبا، بينهم نجم أهلي جدة، عمر السومة، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الحزم في الدوري السعودي.

وجاءت قائمة منتخب سوريا كالتالي:

وتخوض سوريا في معسكرها بقطر، مواجهة ودية ضد منتخب الجزائر للاعبين المحليين، قبل أن تواجه إيران والإمارات في إطار منافسات المجموعة الآسيوية الأولى، ضمن الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم "قطر 2022".

وتلعب سوريا مع إيران في الأول من سبتمبر المقبل، ثم تواجه الإمارات في السادس من الشهر نفسه.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب سوريا والإمارات وإيران، أيضا كوريا الجنوبية والعراق ولبنان، فيما تضم المجموعة الثانية اليابان، والسعودية، والصين، وعمان، وأستراليا، وفيتنام.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

المصدر: الاتحاد السوري لكرة القدم