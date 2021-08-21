خاميس يفاجئ الجميع بقوله: لا أعرف ضد من سيلعب إيفرتون هذا الأسبوع

يواجه نجم إيفرتون لكرة القدم، خاميس رودريغيز، مستقبلا غامضا، بعدما تعاقد فريقه مع المدرب الإسباني رافائيل بنيتز، الذي لم يكن الكولومبي على وفاق معه منذ عملهما سويا في ريال مدريد.

وغاب خاميس عن فوز إيفرتون 3-1 على ضيفه ساوثهامبتون الأسبوع الماضي، حيث كان يخضع للحجر الصحي بسبب قيود "كوفيد-19"، قبل أن يصبح حديث وسائل الإعلام البريطانية في الساعات الماضية بعدما أدلى بتصريح غريب.

فعندما سأله أحد الصحفيين عن منافس إيفرتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، رد خاميس قائلا: "أنا لا أعرف حتى ضد من سيلعب إيفرتون، إذا كان بإمكانك إخباري من فضلك".

James Rodríguez on his Twitch when asked who Everton play this weekend 🗣️:



"I don't even know who Everton plays with, if you can tell me please." pic.twitter.com/ftylLqgfhh — SPORTbible (@sportbible) August 20, 2021

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى إمكانية انتقال اللاعب البالغ عمره 30 عاما إلى ميلان الإيطالي، لعدم رغبته في العمل مع بنيتز مجددا.

وكانت علاقة خاميس وبنتيز متوترة عندما كان الأول لاعبا في صفوف ريال مدريد والثاني مدربا له في موسم 2015/2016، قبل أن يقال الأخير بسبب سوء النتائج.

وشارك خاميس مع إيفرتون في 26 مباراة الموسم الماضي، وسجل خلالها 6 أهداف فقط.

تجدر الإشارة إلى أن إيفرتون سيواجه ليدز يونايتد في وقت لاحق اليوم السبت، لحساب الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: SPORTbible+ RT