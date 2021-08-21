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مواجهة روسية خالصة في نصف نهائي بطولة سينسيناتي

الرياضة

مواجهة روسية خالصة في نصف نهائي بطولة سينسيناتي
Reuters
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تأهل المصنف ثانيا عالميا، الروسي دانييل مدفيديف، إلى نصف نهائي بطولة سينسيناتي، إحدى دورات الماسترز لتنس الرجال، بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا، بمجموعتين دون رد.

وحسم النجم الروسي، المباراة في غضون 54 دقيقة، بواقع 6-1، و6-1.

وثأر مدفيديف بذلك من كارينيو بوستا، الذي أقصاه من الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو.

وهذا الانتصار هو الرابع للروسي على حساب الإسباني في سادس مواجهة بينهما.

وضرب مدفيديف، المتوج الأسبوع الفائت بدورة تورونتو للماسترز، موعدا مع مواطنه أندريه روبليف، المصنف سابعا عالميا، الذي تأهل على حساب الفرنسي بونوا بير 6-2، 3-6، و6-3.

وكان بير يخوض الدور ربع النهائي في دورة ماسترز للمرة الأولى منذ روما 2013 .

المصدر: وكالات

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