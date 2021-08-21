مواجهة روسية خالصة في نصف نهائي بطولة سينسيناتي

تأهل المصنف ثانيا عالميا، الروسي دانييل مدفيديف، إلى نصف نهائي بطولة سينسيناتي، إحدى دورات الماسترز لتنس الرجال، بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا، بمجموعتين دون رد.

وحسم النجم الروسي، المباراة في غضون 54 دقيقة، بواقع 6-1، و6-1.

Sweet revenge for @DaniilMedwed 💪



He avenges his Tokyo loss to Carreno Busta with a 6-1, 6-1 victory after 54 minutes 😮#CincyTennispic.twitter.com/7aMkcvGHTP — ATP Tour (@atptour) August 20, 2021

وثأر مدفيديف بذلك من كارينيو بوستا، الذي أقصاه من الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو.

وهذا الانتصار هو الرابع للروسي على حساب الإسباني في سادس مواجهة بينهما.

From teammates to rivals 🤜🤛



Medvedev meets Rublev in the #CincyTennis semi-finals! pic.twitter.com/VhjR9iKcX3 — ATP Tour (@atptour) August 20, 2021

وضرب مدفيديف، المتوج الأسبوع الفائت بدورة تورونتو للماسترز، موعدا مع مواطنه أندريه روبليف، المصنف سابعا عالميا، الذي تأهل على حساب الفرنسي بونوا بير 6-2، 3-6، و6-3.

A third ATP Masters 1000 semi-final awaits for @AndreyRublev97 🙌



He holds off an inspired Paire 6-2, 3-6, 6-3.#CincyTennispic.twitter.com/mZr9zjP1Uc — ATP Tour (@atptour) August 20, 2021

وكان بير يخوض الدور ربع النهائي في دورة ماسترز للمرة الأولى منذ روما 2013 .

المصدر: وكالات