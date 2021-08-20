شاهد... السوري عمر السومة كاد يسجل هدفا عالميا في الدوري السعودي

كاد المهاجم الدولي السوري، عمر السومة، أن يسجل هدفا عالميا خلال اللقاء الذي جمع فريقه الأهلي والحزم (2-2)، أمس الخميس، لحساب الأسبوع الثاني من دوري المحترفين السعودي.

وفي الدقيقة الثالثة من المباراة، حاول أحد مدافعي الحزم، إبعاد الكرة من منطقة جزاء فريقه، لكنها استقرت أمام السومة، الذي استقبلها بضربة مقصية مميزة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى الحزم.

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لعبة هوائية جميلة من #عمر_السومه ارتطمت ب القائم ، ولو تركها ل #سلمان_المؤشر ربما كان افضل . #الاهلي_الحزمpic.twitter.com/dkNUUPjyDP — Khalid solaiman م.خالد سليمان السلمي (@kdelfenni) August 20, 2021

مقصية رائعة من العقيد عمر السومة 🔥#الاهلي_الحزمpic.twitter.com/BYPvMYoFCr — موقع جول السعودي (@GoalSA) August 19, 2021

ولسوء حظ السومة، فبعد هذه اللقطة بدقيقتين فقط، تعرض للإصابة ليتم استبداله.

يذكر أن السومة، توج في العام 2019، بجائزة أفضل هدف في الدوري السعودي، عندما سجل هدفا مذهلا خلال مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة، بضربة من مقصية رائعة.

المصدر: RT