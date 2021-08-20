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شاهد... السوري عمر السومة كاد يسجل هدفا عالميا في الدوري السعودي

الرياضة

شاهد... السوري عمر السومة كاد يسجل هدفا عالميا في الدوري السعودي
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كاد المهاجم الدولي السوري، عمر السومة، أن يسجل هدفا عالميا خلال اللقاء الذي جمع فريقه الأهلي والحزم (2-2)، أمس الخميس، لحساب الأسبوع الثاني من دوري المحترفين السعودي.

وفي الدقيقة الثالثة من المباراة، حاول أحد مدافعي الحزم، إبعاد الكرة من منطقة جزاء فريقه، لكنها استقرت أمام السومة، الذي استقبلها بضربة مقصية مميزة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى الحزم.

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ولسوء حظ السومة، فبعد هذه اللقطة بدقيقتين فقط، تعرض للإصابة ليتم استبداله.

يذكر أن السومة، توج في العام 2019، بجائزة أفضل هدف في الدوري السعودي، عندما سجل هدفا مذهلا خلال مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة، بضربة من مقصية رائعة.

المصدر: RT

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